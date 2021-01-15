Çorum FK’da 2 transfer

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü ara transfer döneminin başlaması ile birlikte takviye çalışmalarını da hızlandırdı. Başkan Fatih Özcan önderliğinde ilk olarak Sarıyer’den Ömer Bozan’ı renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlılar dün de 1.Lig takımlarından Bandırmaspor’dan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüseyin Bak ve 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Pendikspor’dan 23 yaşındaki golcü futbolcu Oktay Balcı ile sözleşme imzaladı.

HÜSEYİN BAK KİMDİR?

1984 İzmir Bornova doğumlu olan Hüseyin Bak, son yıllarda her sezon Çorum FK’nın transfer listesinde yer alan bir isimdi. İlk profesyonel imzayı İzmir ekibi Göztepe’de atan Hüseyin Bak, daha sonra Çaykur Rizespor, Ünyegücü, Altınordu, Ankara Demirspor, Çubukspor, Darıca Gençlerbirliği, Kastamonuspor, Sivas Belediyespor, Sarıyer gibi takımların formalarını terletti. Son olarak Bandırmaspor forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezonun ilk yarısında 6 maça çıkarken, hiç gol atma başarısı gösteremedi.

OKTAY BALCI KİMDİR?

1997 Gebze doğumlu olan Oktay Balcı, ilk profesyonel imzayı İstanbul temsilcisi Pendikspor’da attı. Uzun yıllar Pendikspor formasını terlettikten sonra Çankaya Futbol Kulübü’ne transfer olan genç golcü, 1 yıl aranın ardından Pendikspor’a tekrar dönmüştü. Kısa süre Gölcükspor’a kiralanan Oktay Balcı, son 3 yıldır Pendikspor’un başarısı için ter döküyor. Bu sezonun ilk yarısında Pendikspor forması ile 12 maça çıkan genç golcü, 1 kez de fileleri sarsmayı başardı.

(Spor Servisi)