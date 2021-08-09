Çorum FK’da 15.transfer gerçekleşti

Yeni sezonda hata yapmak istemeyen Kırmızı-Siyahlılar tecrübeli futbolcuların yanı sıra genç oyuncu transferinde de atağa kalktı. Önceki gün gurbetçi Atakan Akkaynak’ı renklerine bağlayan Çorum FK, dün de 21 yaşındaki sol bek Mertcan Aşcı ile anlaşma sağladı. Başkan Fatih Özcan’ın da katıldığı imza töreninde genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

MERTCAN AŞCI KİMDİR?

3 Şubat 2000 İstanbul doğumlu olan Mertcan Aşcı futbola Pendikspor altyapısında başladı. Pendikspor’un farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 18 yaşında profesyonel imzayı attı. 21 yaşındaki sol bek İstanbul temsilcisinde 1 sezon profesyonel olarak oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon 3.Lig takımlarından Çengelköy Belediyespor’a transfer oldu. Çengelköy Belediyespor ile 29 maça çıkan Mertcan, 2 de gol atmayı başardı.

(Rıfat KARA)

