Çorum FK Zonguldak’ta

Kırmızı-siyahlılar, dün saat 11.30’da tesislerde teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde yaptıkları antrenmanla Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına başladılar. Hacettepespor maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından topla oyun oynadılar.

Kırmızı-siyahlılar, öğle yemeğinin ardından Zonguldak’a hareket ettiler. Bugün Zonguldak’ta yapacağı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayacak olan Çorum Futbol Kulübü maç saatini beklemeye başlayacak.

(Spor Servisi)