Çorum FK yenilgisi Osman Özdemir’i koltuğundan etti
Çorum Futbol Kulübü’nün önceki gün 2-0 geriden gelip 3-2 yendiği İnegölspor’da teknik direktör Osman Özdemir ile yollar ayrıldı.
Spor 15.10.2020, 19:06
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Çorum Futbol Kulübü maçından sonra olağanüstü toplanan İnegölspor yönetimi, teknik direktör Osman Özdemir ve ekibi ile yolları ayırma kararı aldı. Özdemir ve ekibinin sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilirken, takımın başına getirilecek yeni teknik direktör için arayışların devam ettiği belirtildi.
İnegölspor, bu sezon Osman Özdemir nezaretinde oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.
(Spor Servisi)
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