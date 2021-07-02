Çorum FK, yeni sezon için Ulusal Kulüp Lisansı aldı

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunarak, yapılan incelemeler sonucunda en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde, Çorum FK da yeni sezon için ulusal lisans almaya hak kazandı.

Kulüp Lisans Kurulu 20 Mayıs 2021 tarihinde yapmış olduğu ilk değerlendirmelerinde; Süper Lig'den Beşiktaş A.Ş. Çaykur Rizespor A.Ş., Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Fraport Tav Antalyaspor, Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Medipol Başakşehir FK ve Trabzonspor A.Ş. ile TFF 1. Lig'den İstanbulspor A.Ş. ve Turkcell Kadın Futbol Liginden Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı kulüplerine UEFA Lisansı vermişti.

Kurul ayrıca; TFF 1. Lig'den Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor ile Misli.com 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor, Kırklarelispor, Manisa Futbol Kulübü ve Niğde Anadolu FK kulüplerinin Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.

Kulüp Lisans Kurulu, ikinci aşama kararlarını ise önceki gün yaptığı toplantıda verdi. Buna göre; Süper Lig’den Adana Demirspor A.Ş. ve Aytemiz Alanyaspor; TFF 1. Lig’den Adanaspor A.Ş., Misli.com 2. Lig'den Ankara Demirspor, Bayburt Özel İdare Spor, Bodrumspor A.Ş., Çorum FK, Ergene Velimeşe Spor, İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Pazarspor, Sivas Belediye Spor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerinin verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek, Ulusal Lisans verdi.

Böylelikle, 2021-2022 sezonu için Lisans alan kulüp sayısı 20’den 34'e yükselmiş oldu.

ULUSAL LİSANS NEDİR?

Ulusal Kulüp Lisans Sistemi, kulüplerin denetim prosedürünü içeriyor. Buna göre, Türkiye Futbol Federasyonu bağımsız bir denetim şirketiyle anlaşarak lisans için başvuran kulüplerin mali dosyalarını uzmanlar ve anlaştığı şirket ile beraber inceliyor.

TFF’nin Ulusal Lisans Sistemi çerçevesinde, Süper Lig, 1.Lig ve 2. Lig kulüpleri, UEFA’nın sisteminde olduğu gibi hukuki, sportif, altyapı, personel ve mali açıdan denetlenerek mali yapılarının uygunluğuna göre lisanslandırılıyor.

Bu sistemle, kulüplerin gerekli eğitimi almış profesyonel kadrolarla çalışmaları, tüm genç takımlarını akademi ligleri seviyesine ulaştırmak ve liglerde elit oyuncuların yetişmesi ve kulüplerin UEFA standartlarında tesislere ve statlara sahip olmaları sağlanıyor.

ULUSAL KULÜP LİSANSI NASIL ALINIYOR?

Kulüpler, TFF Kulüp Lisans Kurulu, Mart ayının son iş gününe kadar başvurularını TFF Kulüp Lisans Kurulu’na yapıyor. Daha sonra Nisan ayında kulüplerin başvuruları değerlendirilip Mayıs ayında da lisans uygunluk kararı alan kulübe kulüp lisansı veriliyor.

Başvurusunda eksikliği tespit edilen kulübün eksiklerini tamamlaması bekleniyor. Kulüp bunu gerçekleştirmediği takdirde aşamalı olarak ceza alıyor. Ulusal Kulüp Lisans Sistemi'ne uymayan kulüpler her sezon para cezası olmak üzere aşama aşama ceza alıyorlar. 2014-2015 sezonundan beri Ulusal Kulüp Lisans Sistemi'ne başvurmayan kulüplere lige alınmama cezası uygulanıyor.

ULUSAL KULÜP LİSANSININ FAYDALARI

Ulusal Kulüp Lisans Sistemi, kulüplerin, mali durumları ile ilgili daha dikkatli ve hassas davranmalarını, transferlere ilişkin vadesi geçmiş borç bulundurmayarak, borçların seviyesinin kontrol altında tutulmasını sağlamanın yanı sıra, UEFA kriterleri ile paralellik taşıyan ulusal kriterlere uyan kulüplere, UEFA lisansı için gereken kriterlere de daha kolay ulaşmalarını sağlıyor.

(Spor Servisi)

