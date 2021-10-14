Çorum FK yasta! Bülent Üstüner vefat etti
Çorum FK’da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Bülent Üstüner vefat etti.
Spor 14.10.2021, 10:32
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Bir süredir Covid-19 hastalığı nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yardımcı antrenör Bülent Üstüner bugün sabah 05.30 sıralarında yaşam mücadelesini kaybetti. Merhumun cenazesi bugün öğleyin Ankara’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bülent Üstüner evli ve bir kız çocuğu babasıydı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Rıfat KARA)
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