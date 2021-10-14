Çorum FK'ya tanıdık hakem
Çorum FK'nın da yer aldığı 2.Lig Kırmızı Grup'ta 8.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor 14.10.2021, 23:25
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK'nın 17 Ekim Pazar günü deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'la oynayacağı maça İzmir bölgesinden hakemler atandın. Gençosman Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Fatih Totail düdük çalacak olup, yardımcılıklarını ise Uğur Önay ve Uğur Başdaş yapacak. Levent Balcı da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.
Orta hakem Fatih Tokail, Çorum FK'nın geçen sezon sahasında İnegölspor'u 2-0 yendiği 24.hafta maçını yönetmişti.
(Hüseyin AŞKIN)
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