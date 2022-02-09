Çorum FK, Volkan Okumak’ı kiraladı
Çorum FK, önceki gece yarısı sona eren ara transfer döneminin son saatlerinde, beklenildiği gibi 2.Lig takımlarından Pendikspor’da oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan Okumak’ı yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor 09.02.2022, 16:41
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10 Ağustos 1989 Kamen-Almanya doğumlu olan Volkan Okumak, Bayer Leverkusen, Hüls, Wiedebrück, Kayseri Erciyesspor, Şanlıurfaspor, Giresunspor, Manisa FK ve en son sezonun ilk yarısında Pendikspor’da oynadı.
Pendikspor’da 15 resmi maçta 262 dakika süre alan deneyimli kanat oyuncusu, 1 sarı kart gördü.
VOLKAN KESKİN DE İMZALADI
Öte yandan, Çorum FK, Trabzon’un Bölgesel Amatör Lig takımlarından Bahçecikspor’dan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan Keskin’i de profesyonel yapıp kadrosuna kattı.
(Ömür SOYTEMİZ)
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