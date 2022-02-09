Çorum FK, Volkan Okumak’ı kiraladı

10 Ağustos 1989 Kamen-Almanya doğumlu olan Volkan Okumak, Bayer Leverkusen, Hüls, Wiedebrück, Kayseri Erciyesspor, Şanlıurfaspor, Giresunspor, Manisa FK ve en son sezonun ilk yarısında Pendikspor’da oynadı.

Pendikspor’da 15 resmi maçta 262 dakika süre alan deneyimli kanat oyuncusu, 1 sarı kart gördü.

VOLKAN KESKİN DE İMZALADI

Öte yandan, Çorum FK, Trabzon’un Bölgesel Amatör Lig takımlarından Bahçecikspor’dan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan Keskin’i de profesyonel yapıp kadrosuna kattı.

(Ömür SOYTEMİZ)

