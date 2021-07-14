Çorum FK vites yükseltti

Kırmızı-siyahlılar, günün ilk antrenmanını sabah 10.00’da Tesisler 1 No’lu Sahada gerçekleştirdiler. Antrenmana, gribal enfeksiyona yakalanan Abdulhamit katılmadı. Fransa’dan dönen Mikail Albayrak ise antrenmanda yer aldı. Teknik direktör Aykan Atik nezaretinde yapılan antrenman kondisyon ağırlıklı çalışmalar şeklinde geçti.

Çorum FK, günün ikinci antrenmanına ise aynı sahada saat 18.00’de başladı. Abdulhamit’in de katıldığı antrenman yine kondisyon çalışması şeklinde geçti.

Çorum FK bugünü de dünkü antrenman saatlerinde yapacağı idmanlarla geçirecek olup, Teknik Direktör Aykan Atik, “fizik performansımızı artıracağız” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

