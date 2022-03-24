Çorum FK, Vanspor’u kanatlardan vuracak

Teknik Direktör Ergün Penbe nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 14.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları bulunan Serkan Yavuz, Berkay Can Değirmencioğlu ve Aykut Akgün katılmazken, sakatlıktan yeni çıkan Muhsin Yıldırım ise takımdan ayrı çalıştı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, istasyon çalışması ve dar alanda 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde kanat organizasyonlarına yönelik taktik bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

(Rıfat KARA)

