Çorum FK, Van’a hiç yenilmedi

Çorum FK, 31.hafta maçında konuk olacağı Vanspor FK ile tarihinde 6. kez karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, bundan önce Van ekibiyle oynadığı 5 maçta da yenilgi yüzü görmezken, 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

5 maçın 2’si Van’da, 3’ü Çorum’da oynanırken, Çorum FK, Van’da oynadığı maçlardan 4 puan, evinde oynadığı 3 maçlardan ise 5 puan çıkarttı.

Çorum FK, eski adı Van Büyükşehir Belediyespor olan Vanspor FK ile ilk kez 2015-16 sezonunda aynı grupta yer aldı. 18 Ekim 2015’te Van’da oynanan 10.hafta maçını Çorum FK Hakan Yağmurkaya’nın 59 ve 90+5.dakikalarda attığı goller 2-1 kazandı. Evsahibi ekibin golünü 76.dakikada Baran Basut attı.

6 Mart 2016’da Çorum’da oynanan 26.hafta maçı ise 0-0 bitti.

İki takım, 2016-17 sezonunda da aynı grupta yer aldı. 8.hafta Van’da oynanan maç 1-1 biterken, Vanspor’un golünü 44.dakikada Berkay Yüksel atarken, Çorum FK’nın beraberlik golünü 79.dakikada penaltıdan Ferhat Duman kaydetti.

26 Şubat 2017’de Çorum’da oynanan 27.hafta maçını ise Çorum FK 2-1 kazandı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 37 ve 52.dakikalarda Mertcan Aktaş atarken, konuk ekibin golü 11.dakikada Akın Açık’tan geldi.

Bu sezon da aynı grupta rakip olan iki takım, 12.haftada, Çorum’da karşılaştı. 10 Kasım’da, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maç 1-1 bitti. Van ekibi, 82.dakikada Fatih Somuncu’nun golüyle 1-0 öne geçerken, Çorum FK’nın beraberlik golü, 90+5.dakikada, Murat Yıldırım’dan geldi.

(Hüseyin AŞKIN)

