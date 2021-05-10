Çorum FK, üçüncü kez “gol kralı” çıkardı

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta, şampiyonluk hedefiyle başladığı 2020-21 sezonunu 54 puanla 10.sırada tamamlayan Çorum FK, gol kralı oyuncu çıkartmayla biraz olsun teselli buldu.

Çorum FK’nın sezon başında Manisa FK’dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü futbolcu Sinan Kurumuş, kırmızı-siyahlı formayla 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere, 36 resmi maça çıkarken, yine 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere, toplamda 28 gol attı.

TÜRKİYE’NİN EN GOLCÜ İKİNCİ FUTBOLCUSU

Ligde rakip fileleri 27 kez havalandıran Sinan Kurumuş, hem takımının, hem de 2.Lig Beyaz Grubun gol kralı oldu. Deneyimli forvet, Kırmızı grup takımlarından Bodrumspor’da sezonu 30 golle tamamlayan Ozan Sol’un ardından Türkiye profesyonel futbol liglerinin de en golcü ikinci futbolcusu unvanını elde etti.

KRAL ÜÇÜNCÜ KEZ ÇORUM’DAN

Profesyonel futbol liglerinde dokuzuncu sezonunu tamamlayan Çorum FK, Sinan Kurumuş’la birlikte üçüncü kez gol kralı çıkarttı. Yakup Alkan, Çorum FK formasıyla 2016-17 sezonunda 19, 2018-19 sezonunda da 20 gol atarak iki kez gol kralı oldu. Bu sezon ligde rakip fileleri 27 kez havalandıran Sinan Kurumuş, Çorum FK adına gol kralı olan ikinci futbolcu olurken, Çorum FK üçüncü kez gol kralı çıkartmış oldu.

ÇORUM FK TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Sinan Kurumuş, daha önce Çorum Belediyespor ve Yeni Çorumspor isimleriyle profesyonel liglerde mücadele eden Çorum FK’nın tarihindeki en golcü futbolcu unvanını 20 gollü Yakup Alkan’dan aldı.

ÇORUM FK’NIN GOLCÜLERİ

Son 2 sezonu 2.Lig’de olmak üzere, profesyonel liglerde dokuzuncu sezonunu tamamlayan Çorum FK’nın en golcü futbolcuları, Serdar Karaduman, Emir Gökçe, Çağlar Yıldızer, Hakan Yağmurkaya, Yakup Alkan, Doğan Can Davas, Kıvanç Kaya ve Sinan Kurumuş oldu.

Sezonlara göre, Çorum FK formasıyla 2012-13 sezonunda Serdar Karaduman 12, 2013-14 sezonunda Emir Gökçe 12, 2014-15 sezonunda Çağlar Yıldızer 8, 2015-16 sezonunda Hakan Yağmurkaya 10, 2016-17 sezonunda Yakup Alkan 19, 2017-18 sezonunda Doğan Can Davas 14, 2018-19 sezonunda Yakup Alkan 20, 2019-20 sezonunda Kıvanç Kaya 8, 2020-21 sezonunda da Sinan Kurumuş 27 gol attı.

(Spor Servisi)

