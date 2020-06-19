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Çorum FK toplanıyor
TFF 2.Lig Beyaz Grupta yer alan Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligin kalan 6 haftalık periyodunun hazırlıklarına başlamak üzere bugün toplanmaya başlayacak.
Spor 19.06.2020, 00:33
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Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, daha önce açıkladıkları programda bir değişiklik olmadığını belirtirken, Çorum’da olan futbolcuların bugün koronavirs testlerinin yapılacağını, yarın ise Fransa’da bulunan Mikail Albayrak dışında tüm futbolcuların antrenmana çıkmak üzere hazır olacaklarını söyledi. Küçükoğlu, bugün test yaptıramayan futbolcuların testlerinin yarın yapılacağını da sözlerine ekledi.
Öte yandan, Çorum Futbol Kulübü gibi birçok 2.ve 3.Lig takımı “şimdilik” ibaresiyle 18 Temmuz’da başlayacağı duyurulan liglerle ilgili nihai kararın açıklanmasını bekliyor.
(Spor Servisi)
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