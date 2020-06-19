Son Dakika

Çorum FK toplanıyor

TFF 2.Lig Beyaz Grupta yer alan Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligin kalan 6 haftalık periyodunun hazırlıklarına başlamak üzere bugün toplanmaya başlayacak.

Spor 19.06.2020, 00:33
10
Çorum FK toplanıyor

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, daha önce açıkladıkları programda bir değişiklik olmadığını belirtirken, Çorum’da olan futbolcuların bugün koronavirs testlerinin yapılacağını, yarın ise Fransa’da bulunan Mikail Albayrak dışında tüm futbolcuların antrenmana çıkmak üzere hazır olacaklarını söyledi. Küçükoğlu, bugün test yaptıramayan futbolcuların testlerinin yarın yapılacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Çorum Futbol Kulübü gibi birçok 2.ve 3.Lig takımı “şimdilik” ibaresiyle 18 Temmuz’da başlayacağı duyurulan liglerle ilgili nihai kararın açıklanmasını bekliyor.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
parçalı az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 19 Haziran 2020
İmsak 03:04
Güneş 05:02
Öğle 12:46
İkindi 16:45
Akşam 20:21
Yatsı 22:10

Gelişmelerden Haberdar Olun

@