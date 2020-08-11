Çorum FK top başı yaptı

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde gerçekleşen sezonun ilk antrenmanı Tesisler 1 No'lu Saha'da saat 18.00'de yapıldı. Dış transferde anlaşma sağlanan oyunculardan İsmail Şahmalı, Umut Kaya'nın yanı sıra Batuhan Demirel'in katılmadığı antrenmanda diğer futbolcular hazır bulundu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, fizik kondisyon hareketleri ve düz koşular ile sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı çift antrenman programı ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

ALTYAPIDAN 3 FUTBOLCU ÇAĞRILDI

Yeni sezonun ilk antrenmanına altyapıdan 2 futbolcu 1 kaleci ve Ünyespor altyapısından kaleci çağrıldı.

Teknik Direktör Bahri Kaya'nın raporu doğrultusunda Çorum FK transfer komitesi tarafından altyapıdan kaleci Ahmet Hakan Leblebici, Mert Aktaş, Kürşat Altunkaya ve Ünyespor altyapısından kaleci Tayfun Şahin Çorum FK A takımı ile antrenmanlara çıkmak üzere davet edildiler.

AVUSTRALYA'DAN 2 FUTBOLCU DENENECEK

sezona geniş bir kadro ile girmek isteyen Çorum FK yönetimi Avustralya Ligi FC Blau-Weib Feldkrich takımından Selim Kul ve Selim Kum isimli iki genç futbolcuyu denemek üzere A takım ile antrenmanlara çıkardı.

(Rıfat KARA)