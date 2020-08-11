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Çorum FK top başı yapıyor

Çorum Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün top başı yapıyor.

Spor 11.08.2020, 00:15
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Çorum FK top başı yapıyor

Çorum Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Bahri Kaya yeni sezonun ilk antrenmanını bugün yapacaklarını söyledi. Dün akşam saatleri ve bugün öğle saatlerine doğru futbolcuların tesislere giriş yapacağını vurgulayan Kaya, iç ve dış transferde anlaşılan tüm futbolcuların toplanması ile birlikte akşam ilk antrenmanı gerçekleştireceklerini ifade etti.

(Rıfat KARA)

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