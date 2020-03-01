Çorum FK tepetaklak: 0-3

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun, İsmail Taygun Tasalı, Kadir Kantekin

4.HAKEM: Hakan Ergin.

TARSUS İDMANYURDU: Barış, Mehmet Cansın, Ferhat (Dk. 76 Yasin), Nurullah, Ali Yavuz, Mustafa (Dk.46 Erkam), Artun, Alperen, İbrahim, Sefa (Dk.86 Çağrı Yağız), Onur.

YEDEKLER: Anıl, Mert, Mahsun, Cem.

TEKNİK SORUMLU: Ergün Penbe.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Onur, Ertuğrul, Mert, Talha, Osman, Batuhan (Dk.85 Mete), Kerem Çağatay, Muhammed Çoban (Dk.69 Volkan), Burak (Dk.77 Nafican), Mikail, Şaban Yılmaz.

YEDEKLER: Reşat, Deniz, Nuri Can, Semih.

TEKNİK SORUMLU: Ersin Küçükoğlu.

GOLLER: Dk. 66 Ali Yavuz, Dk. 74 ve 90+1 Artun.

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 26.hafta maçında konuk olduğu Mersin temsilcisi Tarsus İdmanyurdu’na ikinci yarıda yediği gollerle 3-0 yenildi.

Dün, Tarsus İlçe Stadı’nda oynanan ve Çorum FK taraftarlarının alınmadığı maçta iki takım da fileleri havalandıramayınca devre başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretindeki ilk maçını oynayan Çorum FK ikinci yarıya ilk yarıdaki onbiriyle çıkarken, Tarsus İdmanyurdu devreye Mustafa’nın yerine Erkam değişikliği ile başladı.

İlk yarıya göre gol yollarında daha etkili olan evsahibi ekip, 66dakikada Ali Yavuz’un golüyle 1-0 öne geçerken, sezon başında Çorum FK’nın kampına katılan ancak yüksek maliyeti nedeniyle gönderilen Artun Akçakın 74.dakikada farkı ikiye çıkarttı.

Maçın 2-0 tamamlanması beklenirken, 90+1.dakikada Artun Akçakın kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak skoru belirledi: 3-0.

Son 10 maçında sekizinci yenilgisini alan Çorum Futbol Kulübü 35 puanda kalıp 11.sıraya gerilerken, Tarsus İdmanyurdu puanını 40’a yükseltip haftayı 7.sırada kapattı.