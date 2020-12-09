Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir; ‘Yeni bir sayfa açacağız’

Şanlıurfaspor ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu. Takımın kötü bir süreçten geçtiğini ifade eden deneyimli teknik adam, Şanlıurfaspor maçıyla birlikte çıkışa geçeceklerini iddia etti. Gerek covid-19 vakaları, gerekse sakatlıklar nedeniyle uzun süredir takım olarak çalışma imkânı bulamadıklarından da yakınan Taşdemir, “Bu zorlu süreci büyük oranda atlattık. Artık sahada hem camiamızı hemde bizleri mutlu edecek sonuçları alma zamanı geldi. Bugün oynayacağımız Urfaspor maçını yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Rakibimizin puan durumundaki yeri bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü kadrosundaki isimleri tanıyoruz ve kalitesini biliyoruz. Sezona çok geç başladılar transferin son gününde kurulan bir kadro ve her geçen gün daha iyiye gidiyorlar. Geçen maçta Manisa FK karşısındaki performansları bunu gösteriyor.

Fakat bizim artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı ve bugün kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Uzun süre sonra yaptığımız taktiksel çalışmalar ve forma giyecek futbolcularımızın vereceği mücadele ile üç puan hasretine son vererek bugün yeni bir sayfa açacağımıza inanıyorum’ dedi.

(Spor Servisi)