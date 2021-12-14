Çorum FK tam kadro

Çorum FK, Pazar günü sahasında Adıyaman FK ile oynayacağı 18.hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tüm futbolcuların katıldığı antrenman pas ağırlıklı çalışma şeklinde geçerken, Muhammet Fettahoğlu bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Niğde deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönerek 5 haftalık hasrete son veren Çorum FK, Pazar günü sahasında, son haftaların formda takımlarından Adıyamanspor’la oynayacağı 18.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Önceki gün, Niğde Anadolu FK maçında uzun süre oynayan futbolcuların katılmadığı, diğer futbolcuların çalıştığı Çorum FK’nın dünkü antrenmanı tam kadro gerçekleşti. Teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 15.00’te başlayan antrenmanda, sakatlıktan yeni çıkan ve antrenman eksiği bulunan Muhammet Fettahoğlu takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Isınma ile başlayan antrenman, 12’ye 3 pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yarı sahada kontrol pasa dayalı oyunun ardından antrenman yarı sahada serbest oyunla sona erdi.

Adıyamanspor ve ardından deplasmanda oynayacağı Afjet Afyonspor maçını da kazanıp ilk yarıyı 37 puanla bitirmeyi hedefleyen Çorum FK’da tüm planlar bu doğrultuda yapılıyor. Adıyaman FK maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

(Rıfat KARA)

