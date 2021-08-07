Çorum FK tam gaz

Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da sabah 09.00, akşam 18.00 olmak üzere gerçekleşen antrenmanlara sakatlıkları devam eden oyuncular katılmazken, diğer oyuncular hazır bulundu. Sabah antrenmanın ısınma hareketleri ve düz koşular ile başladı. 5’e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde kanat organizasyonlarına yönelik özel bir çalışma yapıldı.

Akşam antrenmanı ise gruplar halinde düz koşular ile başlarken, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde taktik antrenmanı yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak antrenmanlar ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

