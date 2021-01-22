Çorum FK tam gaz

Kahramanmaraşspor ile oynanan erteleme maçının ardından takıma 2 gün izin veren İsmet Taşdemir, Çarşamba günü akşam yapılan hafif çalışma ile Manisa FK hazırlıklarına start vermişti. Dün yapılan taktik çalışma ile kritik Manisa maçının hazırlıkları kaldığı yerden devam etti. Çorum Şehir Stadı’nda saat 12.30’da gerçekleşen dünkü antrenmana özel işleri nedeni ile Salih Zafer Kurşunlu katılmazken, Mehmet Sedef ise takımdan ayrı özel çalışma yaptı. Diğer futbolcuların hazır olduğu antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, dar alanda pres çalışması ile devam etti. Son bölümde kısa süren dayanıklılık koşuların ardından tam saha yapılan taktik çalışma ile antrenman sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)