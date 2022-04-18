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Çorum FK tam 17 hafta sonra play-off potasında

Deplasmanda İnegölspor’u son saniye golüyle 2-1 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini alan Çorum FK, tam 17 hafta aradan sonra ilk 5’e girerek, son 3 haftaya Play-Off potasında girdi.

Spor 18.04.2022, 20:25
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Çorum FK tam 17 hafta sonra play-off potasında

2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Çorum FK, geçtiğimiz Cumartesi günü, Bursa deplasmanında, İnegölspor karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle puanını 61’e yükseltirken, uzun bir aradan sonra yeniden ilk 5 takım arasında girip, play-off potasında yer aldı.
POTADA 10 HAFTA
Sezona “Rota kupa” sloganı doğrultusunda, şampiyonluk hedefiyle başlayan Çorum FK, ilk yarıdaki performansıyla, iddiasını korudu. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıda, belli aralıklarla tam 10 hafta play-off potasında kaldı.
2.haftada, Ergene Velimeşe karşısında, deplasmanda aldığı 4-0’lık galibiyetle puanını 4’e yükseltip 4.sıradan play-off potasına giren Çorum FK, 3.haftada, evinde Sakaryaspor’la 0-0 berabere kalması üzerine, ilk 5’in dışında kaldı.
8.haftada, deplasmanda Bayburt Özel İdare karşısında alınan 2-1’lik galibiyetle puanını 15’e çıkartıp 4.sıradan yeniden potaya giren Çorum FK, 15.haftaya kadar potadaki yerini korudu. 
16.haftada, evinde İnegölspor’a 1-0 yenilerek 6.sıraya gerileyip potanın dışında kalan Çorum FK, 17.haftada konuk olduğu Niğde Anadolu FK’yı 2-0 mağlup ederek puanını 31’e yükseltti ve bu kez 5.sıradan yeniden potaya girdi. 18.haftada, evinde Adıyaman FK’yı 3-0’la geçerek 4.sıraya yükselen Çorum FK, 19.hafta maçında konuk olduğu Afjet Afyonspor’a 3-1 yenilince, sezonun ilk yarısını 34 puanla 6.sırada tamamladı.
İKİNCİ YARIDA İLK KEZ POTADA
Afjet Afyonspor maçından sona büyük bir kaos yaşayan Çorum FK, şampiyonluk yarışından havlu atarken, play-off potasının da uzağında kalıp şansını zora sokmuştu.
32.haftada, 1-0’lık Somaspor galibiyetiyle bir çıkış başlatan Çorum FK, sonrasında deplasmanda Ankaraspor’u, evinde de 1461 Trabzon’u 2-1’le geçerek play-off potasıyla farkı 1 puana kadar indirdi.
Geçtiğimiz Cumartesi günü, Bursa deplasmanında İnegölspor’u biri son saniyede olmak üzere, Mehmet Akyüz’ün golleriyle 2-1 yenen Çorum FK, puanını 61’e yükseltirken, Vanspor’un puan kaybetmesi üzerine 5.sıradan potaya giriş yaptı. 
Son 3 haftaya play-off potasında giren ve kalan 3 maçını kazanması halinde, hiçbir takımın alacağı sonuca bakmadan normal sezonu ilk 5’te bitirecek olan Çorum FK, İnegölspor galibiyetiyle birlikte, sezonun ikinci yarısında ilk kez ilk play-off potasında yer aldı.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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