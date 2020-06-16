Çorum FK Store’den Babalar Günü indirimi

15-22 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olan Babalar Gününe özel indirimli ürünlerin satışı 15 Haziran itibariyle başladı. AHL Park’ın 1.katında hizmet veren Çorum FK storede lisanslı antrenman eşofmanı, Adidas marka takım ve taraftar formaları, 0-15 yaş tüm çocuk formaları, promosyon ürünler, atkı ve berelerde babalar gününe özel yüzde 19 indirim uygulandı.

Konu hakkında açıklama yapan mağaza müdürü Özgür Yıldırım, “Babalarına hediye almak isteyen Çorum FK tutkunlarını mağazamıza bekliyoruz. Taraftarlarımız için en çok ilgi gören ürünlerde yüzde 19 indirime gittik. İndirimlerde faydalanmak isteyen taraftarlarımız 22 Haziran’a kadar mağazamıza gelip babaları için en uygun hediyeyi alabilir” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)