Çorum FK Soma’da antrenman yapacak
2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’da gözler Somaspor maçına çevrildi.
Spor 12.11.2021, 00:05
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Önceki gün sahasında Vanspor FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden Çorum FK, dünü dinlenerek geçirdi. Kırmızı-siyahlı ekip dünü dinlenerek geçirirken, futbolcular saunaya girip masaj yaptırarak adaleleri rahatlattılar.
Somaspor maçında galibiyet hedefleyen Çorum FK, bugün saat 10.40 uçağı ile İzmir’e uçacak olup, oradan da karayolu ile Soma’ya geçecek. Kırmızı-siyahlı ekip, öğleden sonra Soma’da yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarına başlayacak. Çorum FK, Cumartesi günü yapacağı ter idmanından sonra maç saatini beklemeye başlayacak.
(Hüseyin AŞKIN)
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|22
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|20
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|17
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|11
|14
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|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
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|11
|22
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|11
|20
|6. M. United
|11
|17
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|11
|17
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|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
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|15
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|11
|15
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|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
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|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
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|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
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