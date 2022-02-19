Çorum FK, Sivas’ta kayıp: 0-2

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan ve Adana bölgesi hakemlerinden Tarık Güldal’ın yönettiği maça önemli oyuncu eksikleriyle çıkan Çorum FK, ilk 25 dakikada yakaladığı net fırsatları değerlendiremezken, 27.dakikada Gökhan Çetinus ve 74.dakikada Abdullah Topkara’nın gollerine engel olamayarak sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Çorum temsilcisi, 33.dakikada Berkay Can Değirmencioğlu’nın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu yenilgiyle 43 puanda kalıp play-off potasındaki yerini kaybeden Çorum FK, önemli bir yara alırken, Sivas Belediye puanını 46’ya yükseltti.

(Hüseyin AŞKIN)