Çorum FK sezonu galibiyetle kapattı: 3-2
Sezonun son hafta maçında sahasında Afyonspor'u ağırlayan Çorum FK maçı 3-2 kazandı. Kırmızı-Siyahlılara galibiyeti getiren golleri Burak Çalık, Hakkı Can Aksu ve Halil İbrahim Sönmez kaydetti. Konuk Afyonspor'un golleri ise Burak Çoban ve İlke Tankul'dan geldi.
Spor 07.05.2022, 17:51
203
Bu sonucun ardından Çorum FK sezonu 65 puanla yedinci sırada tamamlarken, Play-Off'a adını yazdıran son takım ise Bayburt İl Özel İdare oldu. Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu ve Turgutluspor'un ardından küme düşen son takım ise Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor oldu.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
7°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Karagümrük
|36
|56
|6. Alanyaspor
|36
|56
|7. Beşiktaş
|35
|54
|8. Adana Demirspor
|36
|53
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|34
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Leicester City
|33
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Burnley
|35
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|52
|8. Villarreal
|34
|52
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|35
|44
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|35
|43
|13. Elche
|35
|40
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Granada
|35
|34
|17. Cadiz
|35
|33
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|35
|28