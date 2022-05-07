Çorum FK sezonu galibiyetle kapattı: 3-2

Bu sonucun ardından Çorum FK sezonu 65 puanla yedinci sırada tamamlarken, Play-Off'a adını yazdıran son takım ise Bayburt İl Özel İdare oldu. Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu ve Turgutluspor'un ardından küme düşen son takım ise Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor oldu.