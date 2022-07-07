Çorum FK sezona Ş.Urfa’da başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen fikstür çekimine; TFF Yönetim Kurulu üyeleri Hamit Altıntop, Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Çekilen fikstüre göre, Çorum FK, 28 Ağustos Pazar günü başlayacak ligin ilk hafta maçını, Şanlıurfaspor’la deplasmanda oynayacak.

2.hafta Manisa temsilcisi Somaspor’u konuk edecek olan Çorum FK, 3.hafta aydın temsilcisi Nazilli Belediyespor’la deplasmanda oynayacak. 4.hafta Bursaspor’u ağırlayacak olan kırmızı-siyahlı ekip, 5.hafta maçında Afyonspor’a konuk olacak. 6.Haftada ligin yeni takımlarından Batman Petrolspor’la evinde karşılaşacak olan Çorum FK, 7.haftayı BAY geçecek.

8.haftada Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Yusuf Tokuş’un takımı Sivas Belediye’ye konuk olacak olan Çorum ekibi, 9.haftada bir başka eski Çorum FK’lı teknik direktör Ahmet Yıldırım’ın takımı Amed Sportif Faaliyetler’i ağırlayacak.

10.haftada, İstanbul deplasmanına gidecek olan Çorum FK, Esenler Erokspor karşısında galibiyet arayacak. 11.haftada Ankaraspor’u konuk edecek olan Çorum FK, 12.haftada Mersin deplasmanına gidecek ve Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak. 13.haftada Bayburt Özel İdare ile kendi saha ve seyircisinin önünde oynayacak olan kırmızı-siyahlılar, 14.haftada Bursa deplasmanında İnegölspor’la karşı karşıya gelecek.

15.haftada Anagold 24 Erzincanspor’u konuk edecek olan Çorum FK, 16.haftada Bitexsen Düzcespor’la deplasmanda karşılaşacak. 17.haftada İzmir ekibi Menemenspor’u ağırlayacak olan Çorum FK, devrenin son deplasman maçını 18.haftada Isparta 32 Spor’la oynayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıyı evinde İstanbul ekibi Arnavutköy Belediye ile oynayacağı 19.hafta maçıyla tamamlayacak.

ÇORUM FK’NIN İLK YARI MAÇLARI

1.HAFTA

28 Ağustos Pazar

Şanlıurfaspor (D)

2.HAFTA

4 Eylül Pazar

Somaspor

3.HAFTA

11 Eylül Pazar

Nazilli Bld. (D)

4.HAFTA

14 Eylül Çarşamba

Bursaspor

5.HAFTA

18 Eylül Pazar

A.Afyonspor (D)

6.HAFTA

25 Eylül Pazar

Batman Petrol

7.HAFTA

2 Ekim Pazar

BAY

8.HAFTA

5 Ekim Çarşamba

Sivas Bld. (D)

9.HAFTA

9 Ekim Pazar

Amedspor

10.HAFTA

16 Ekim Pazar

Esenler Erok (D)

11.HAFTA

23 Ekim Pazar

Ankaraspor

12.HAFTA

30 Ekim Pazar

Tarsus İ.Y. (D)

13.HAFTA

6 Kasım Pazar

Bayburt Ö.İ.

14.HAFTA

13 Kasım Pazar

İnegölspor (D)

15.HAFTA

20 Kasım Pazar

Erzincanspor

16.HAFTA

27 Kasım Pazar

Düzcespor (D)

17.HAFTA

4 Aralık Pazar

Menemenspor

18.HAFTA

11 Aralık Pazar

Isparta 32 Spor (D)

19.HAFTA

18 Aralık Pazar

Arnavutköy Bld.

(Hüseyin AŞKIN)

