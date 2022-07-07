Çorum FK sezona Ş.Urfa’da başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen fikstür çekimine; TFF Yönetim Kurulu üyeleri Hamit Altıntop, Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
Çekilen fikstüre göre, Çorum FK, 28 Ağustos Pazar günü başlayacak ligin ilk hafta maçını, Şanlıurfaspor’la deplasmanda oynayacak.
2.hafta Manisa temsilcisi Somaspor’u konuk edecek olan Çorum FK, 3.hafta aydın temsilcisi Nazilli Belediyespor’la deplasmanda oynayacak. 4.hafta Bursaspor’u ağırlayacak olan kırmızı-siyahlı ekip, 5.hafta maçında Afyonspor’a konuk olacak. 6.Haftada ligin yeni takımlarından Batman Petrolspor’la evinde karşılaşacak olan Çorum FK, 7.haftayı BAY geçecek.
8.haftada Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Yusuf Tokuş’un takımı Sivas Belediye’ye konuk olacak olan Çorum ekibi, 9.haftada bir başka eski Çorum FK’lı teknik direktör Ahmet Yıldırım’ın takımı Amed Sportif Faaliyetler’i ağırlayacak.
10.haftada, İstanbul deplasmanına gidecek olan Çorum FK, Esenler Erokspor karşısında galibiyet arayacak. 11.haftada Ankaraspor’u konuk edecek olan Çorum FK, 12.haftada Mersin deplasmanına gidecek ve Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak. 13.haftada Bayburt Özel İdare ile kendi saha ve seyircisinin önünde oynayacak olan kırmızı-siyahlılar, 14.haftada Bursa deplasmanında İnegölspor’la karşı karşıya gelecek.
15.haftada Anagold 24 Erzincanspor’u konuk edecek olan Çorum FK, 16.haftada Bitexsen Düzcespor’la deplasmanda karşılaşacak. 17.haftada İzmir ekibi Menemenspor’u ağırlayacak olan Çorum FK, devrenin son deplasman maçını 18.haftada Isparta 32 Spor’la oynayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıyı evinde İstanbul ekibi Arnavutköy Belediye ile oynayacağı 19.hafta maçıyla tamamlayacak.
ÇORUM FK’NIN İLK YARI MAÇLARI
1.HAFTA
28 Ağustos Pazar
Şanlıurfaspor (D)
2.HAFTA
4 Eylül Pazar
Somaspor
3.HAFTA
11 Eylül Pazar
Nazilli Bld. (D)
4.HAFTA
14 Eylül Çarşamba
Bursaspor
5.HAFTA
18 Eylül Pazar
A.Afyonspor (D)
6.HAFTA
25 Eylül Pazar
Batman Petrol
7.HAFTA
2 Ekim Pazar
BAY
8.HAFTA
5 Ekim Çarşamba
Sivas Bld. (D)
9.HAFTA
9 Ekim Pazar
Amedspor
10.HAFTA
16 Ekim Pazar
Esenler Erok (D)
11.HAFTA
23 Ekim Pazar
Ankaraspor
12.HAFTA
30 Ekim Pazar
Tarsus İ.Y. (D)
13.HAFTA
6 Kasım Pazar
Bayburt Ö.İ.
14.HAFTA
13 Kasım Pazar
İnegölspor (D)
15.HAFTA
20 Kasım Pazar
Erzincanspor
16.HAFTA
27 Kasım Pazar
Düzcespor (D)
17.HAFTA
4 Aralık Pazar
Menemenspor
18.HAFTA
11 Aralık Pazar
Isparta 32 Spor (D)
19.HAFTA
18 Aralık Pazar
Arnavutköy Bld.
(Hüseyin AŞKIN)