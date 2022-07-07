Çorum FK Şeker’i arkasına aldı
Çorum FK’nın yeni sezon forma sırt sponsoru, Safi Holding’in sahibi olduğu Çorum Şeker Fabrikası A.Ş. oldu.
Çorum FK’da, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde bütçe ve transfer çalışmaları devam ederken, forma göğüs sponsorundan sonra forma sırt sponsoru da belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde, Alagöz Holding’le forma göğüs sponsoru olarak anlaşan Başkan Oğuzhan Yalçın, forma sırt sponsorluğu için de, Safi Holding’in sahibi olduğu Çorum Şeker Fabrikası A.Ş. ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 1 yıllık olduğu belirtilirken, kulübün kasasına girecek parayla ilgili rakam belirtilmedi.
Çorum FK’nın, forma sırt sponsorluğu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “2022-2023 Futbol Sezonu forma sırt sponsorumuz Çorum Şeker olmuştur” ifadeleri kullanıldı.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Öte yandan, sponsorluklarla ilgili olarak Alagöz Holding ve Çorum Şeker Fabrikası A.Ş. gibi iki güçlü firma ile anlaşmaya varan Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın, kulüp isim sponsorluğu ve diğer sponsorluklarla ilgili görüşmeleri devam ediyor. Yalçın, Kurban Bayramı’ndan sonra, daha önce Ankara ve İstanbul’da yaptığı görüşmeleri neticelendirecek.
(Hüseyin AŞKIN)
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