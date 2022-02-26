Çorum FK, Sarıyer’e hiç yenilmedi.. 2 galibiyet, 2 beraberlik

Profesyonel liglerdeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sarıyer’le daha önce 4 kez karşılaştı. İki ekip ilk kez, 2019-2020 Sezonunda aynı grupta yer aldı. Sezonun14.haftada İstanbul’da oynanan maçı Çorum FK, 63.dakikada Berat Ali Genç ve 90+5.dakikada da Fatih Şerifoğlu’nun golleriyle 2-0 kazandı.

Aynı sezonun 31.haftasında Çorum’da oynanması gereken maç, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanmadı.

Çorum FK ile Sarıyer 2020-2021 Sezonunda da aynı grupta yer aldı. 19.hafta İstanbul’da oynanan maç 1-1 bitti. 60.dakikada Ömer Bozan’ın penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen Çorum FK’nın golü 61.dakikada Sinan Kurumuş’tan geldi.

Ligin 38.haftasında Çorum’da oynanan maç ise başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sezon da rakip olan iki takım, 23 Ekim 2021’de, 9.hafta maçında karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı Çorum FK 5-0 kazandı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 20 ve 87.dakikalarda Batuhan Er, 54.dakikada Mehmet Gürkan Öztürk, 62.dakikada Halil İbrahim Sönmez ve 67.dakikada penaltıdan Burak Çalık attı.

(Hüseyin AŞKIN)

