Çorum FK Sakaryaspor maçına sıkı hazırlanıyor.. PAROLA: 3 PUAN

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü sahasında grubun şampiyon adaylarından Sakaryaspor’la oynayacağı 3.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde dün saat 17.00’de Tesislerde yaptıkları antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas ve çabuk kuvvet çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümü topla oyun şeklinde geçti.

Geçtiğimiz hafta Ergene Velimeşespor’u deplasmanda 4-0 yenerek ilk galibiyetini alan ve puanını 4’e yükselten Çorum FK, mutlak galibiyet hedeflediği Sakaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. Teknik heyet, zorlu maç öncesi tüm planları galibiyet üzerine yapıyor.

(Hüseyin AŞKIN)

