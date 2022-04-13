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“Çorum FK sahipsiz değildir”

Çorum FK’yı ziyaret eden ve takımla iftarda bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK’nın sahipsiz olduğu ile ilgili yapılan eleştirileri kabul etmediğini ifade ederken,  “Çorum FK sahipsiz olsa, bu yapılanların hiçbirini yapmamış olmamız lazımdı. Çorum FK bizim ortak paydamız. Son Çorumlu kalıncaya kadar, biz bu görevde olduğumuz sürece, Çorum FK sahipsiz değildir” dedi.

Spor 13.04.2022, 22:21
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“Çorum FK sahipsiz değildir”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki akşam, Çorum FK’yı ziyaret ederken, yönetim, teknik heyet ve futbolcularla birlikte iftar yaptı. Takıma, 1461 Trabzon galibiyeti nedeniyle 200 bin lira prim ödemesi yapan Aşgın, Play-Off’a kalmaları halinde 300 bin lira daha prim vereceğini müjdeledi. Çorum FK’nın sahipsiz kaldığı ile ilgili yapılan eleştirileri kabul etmediğine de vurgu yapan Aşgın, Çorum FK asla sahipsiz değildir” dedi.
İftardan sonra, yönetim, teknik heyet ve futbolcuların da bulunduğu sohbet ortamında, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aşgın, Belediye olarak bugüne kadar Çorum FK’nın en büyük destekçisi olduklarını dile getirirken, bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
BU ŞEHİR SİZİNLE GURUR DUYUYOR
Başkan Aşgın’ın, konuşmasından derlediğimiz açıklamaları şöyle:
“Çorum FK, geldiği bu süreçte bize gurur vermeye devam ediyor. Son 5 maçta 11 puan aldı. Çorum FK’yi 58 puanla hemen Play-Off’un ensesinde bir puan farkla takip eden bir noktaya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. 
Gurur duyacağımız bir noktaya geldiniz. Şehrimiz sizinle gurur duyuyor. Sürekli hemşehrilerimizin içinde olan bir kardeşinizim. En az üç-dört dükkânda bir Çorum FK soruluyor. Şehrimiz takımımızı seviyor, biliyor ve destekliyor. 
Son maçtaki azminiz, kararlılığınız, mücadele bizim için de çok önemli.

ÇOĞU SÜPER LİG TAKIMINDA OLMAYAN BİR STADIMIZ VAR
Çorum Belediyesi olarak dünden bugüne neler yaptık? Çorum Belediyesi her zaman Çorum FK’nın yanında olmuştur. Özellikle stadyumumuz bizim için gurur vesilesi. Çoğu Süper Lig takımında bulunmayan, modern dizayn edilmiş, her türlü imkanla donatılmış bir stadyumumuz var. Bu stadyumu herkesin bildiği gibi Çorum Belediyesi yaptı. 70 dönümlük araziyle beraber stadyum maliyetiyle birlikte 400 milyon liralık bir bedele denk geliyor. 
Önceki tesislerimiz de çok güzel bir yer oldu. Eski Çorum FK tesislerini revize ederek refakatçi misafirhanesi haline getirdik. Şuanda birçok insan ücretsiz bir şekilde kalıyor. 
39 MİLYON LİRALIK TESİSİ ARMAĞAN ETTİK
Yeni tesis de, Çorum Belediyesi tarafından yapılan ve örnek gösterilen bir tesis. Burasının maliyeti de 39 milyon lira. Böyle bir parayı da Çorum FK’ya, Çorum’a belediyemiz armağan etmiştir. Çorum Belediyesi, Türkiye’de örneği az bir biçimde bu tesisler noktasında desteğini sağlamıştır. 
Desteklerimiz bunlarla sınırlı kalmadı. Otobüsler, personel desteği vermeye devam ediyoruz. Sekiz personelimiz Çorum FK’ya hizmet etmekte. 

3 YILDA 4 YILLIK SPONSORLUK PARASI ÖDEDİK
Geçtiğimiz günlerde Serkan kardeşimiz, ‘Deplasmanlarda sorunlarımız oluyor, destek olabilir misiniz?’ dedi. Ankara deplasmanını Çorum Belediyesi olarak karşıladık.
Geldiğim günden beri ‘Çorum FK ile ilişkimiz hukuki düzende, yasal zeminde olacak’ demiştim. Biz şuan itibariyle üç dönem belediye başkanı olmama rağmen dört dönem sponsorluk yaptık. 2019-2020 sponsorluk için 1 milyon 750 bin, 2020-2021 sezonunda 1 milyon 750 bin, 2021-2022 sezonu için de artırarak 2 milyon 100 bin lira destek verdik. Ne zaman Çorum FK’dan erken ödeme istenmişse biz bu ödemeleri yaptık. 2022 sezonu için 2 milyon 100 bin TL’yi Mart ayı itibariyle ödedik. Biz her zaman Çorum FK’nın yanında olduk.
ÇORUM FK ORTAK PAYDAMIZ
Çorum FK asla sahipsiz değildir. Bazen bu cümleyi duyuyoruz. Çorum FK sahipsiz olsa, bu yapılanların hiçbirini yapmamış olmamız lazımdı. Çorum FK asla sahipsiz değil, asla sahipsiz olmaz.  Çorum FK bizim ortak paydamız. Son Çorumlu kalıncaya kadar, Çorum FK sahipsiz değildir. Biz bu görevde olduğumuz sürece, Çorum FK sahipsiz değildir. 
BAŞARININ MİMARLARI FUTBOLCULAR
Çok onurlu bir mücadeleniz var. Teknik heyetin değişmesi, ardından futbolculardaki motivasyon bizi de etkiledi. Play-Off’a bir puan kala haldeyiz. Futbolcu kardeşlerimiz bu başarının en büyük mimarıdır. Benim burada olmamın en büyük gayesi de onların bizim kardeşimiz olduğunu söylemek. 
Bu takım, tüm Çorum’un takımıdır. Tüm resmi ve özel kurumlarımızı, tüm işletmelerimizi, Çorum FK’ya destek olmaya davet ediyoruz. 
ÇORUM SÜPER LİG’İ HAK EDİYOR
200 bin TL’yi biz yatırdık. Kaptanımız Murat burada. Bu bedeli futbolcularımıza yatırdık. Onların yanında olduğumuzu göstermek üzere 200 bin TL’yi yatırdık. Kaptanımız da gerekli paylaşımı yapacaktır. 
Çorum, en az 1. Ligi, Süper Lig’i hak eden bir şehir. Tam bu noktaya gelmiş, Play-Off’a bir puan kalmışken mutlaka rota kupayı tutturmamız ve Play-Off’a kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kararlılığı sizde görüyoruz.
Play-Off’a çıkmanız halinde biz 300 bin liralık bir prim açıklıyoruz. Play-Off’a çıktığınız gün 300 bin lirayı yatıracağız. Yeterlidir, değildir. Ancak bizim imkânımız budur. 2 milyon 100 bin gibi bir sponsorluğa ilave destek veriyoruz. 
TÜM DİNAMİKLERİ DESTEK OLMAYA DEVAT EDİYORUZ
Tüm hemşehrilerimize çağrıda bulunuyorum, karınca kararınca tüm Çorumluların Çorum FK’ya destek açıklamalarını da duymak ve görmek istiyorum. Çorum bunu fazlasıyla yapabilecek bir kent. Güçlü bir mali yapımız var. Bu anlamda bizleri dinleyen hemşehrilerimiz, iş adamlarımız da mutlaka kulübümüzle görüşüp destek vereceklerdir.”
 

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