Çorum FK sahaya indi

Teknik direktör Aykan Atik nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 18.00’de başlayan antrenmana 24 futbolcu katıldı. Teknik patron Aykan Atik, antrenman öncesinde futbolcularla sahada bir toplantı gerçekleştirdi. Teknik heyet ve futbolcuların tanışmasının ardından sezonun ilk antrenmanı gerçekleştirildi. Dünü tek idmanla geçiren Çorum FK, bugünden itibaren günde çift antrenman programı uygulayacak.

Çorum FK’nın dün başlayan 1.etap hazırlık dönemi 19 Temmuz’da sona erecek. 23 Temmuz’da yine Çorum’da 2.etap hazırlık dönemine başlayacak olan Çorum FK, çalışmalarını 7 Ağustos’a kadar Çorum’da sürdürecek.

İkinci etabın bitiminde futbolculara verilecek iznin ardından 10 Ağustos’ta Bolu kampına başlayacak olan Çorum FK, kamp çalışmalarını 21 Ağustos’ta tamamlayacak. Üçüncü etabı kapsayan Bolu kampı bitiminde futbolculara 3 gün izin verilecek. Kırmızı-siyahlılar, 25 Ağustos’ta Çorum’da toplanacak ve 4-5 Eylül’de oynanacak yeni sezonun ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacaklar.

(Hüseyin AŞKIN)

