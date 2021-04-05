Çorum FK pürneşe
Erzincan’dan 1-0’lık galibiyetle dönerek hem play-off şanısın iyice artıran, hem de yenilmezlik serisini 9 maça çıkartan Çorum FK, Çarşamba günü sahasında Hekimoğlu Trabzon’la oynayacağı maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.
Spor 05.04.2021, 00:15
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Kırmızı-siyahlılar, Cumartesi günü Tesisler 1 No’lu Sahada baskı pres ve topla oyun çalışması yaparken, sakatlıktan yeni çıkan Salih Zafer antrenmana katılmadı. Nafican ve Kıvanç ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Çorum FK dün de Tesisler 1 No’lu Saha’da çalıştı. Saat 12.30’da başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, Salih Zafer, Nafican ve Kıvanç takımdan ayrı çalıştı.
Koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. 5’e 2’ye teknik direktör İsmet Taşdemir de katıldı.
Antrenmanın ikinci bölümü tam sahada taktik içerikli çift kale maç şeklinde geçerken, kırmızı-siyahlılar gayet neşeli göründüler.
Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını sürdürecek.
(Hüseyin AŞKIN)
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