Çorum FK pürneşe

Kırmızı-siyahlılar, Cumartesi günü Tesisler 1 No’lu Sahada baskı pres ve topla oyun çalışması yaparken, sakatlıktan yeni çıkan Salih Zafer antrenmana katılmadı. Nafican ve Kıvanç ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Çorum FK dün de Tesisler 1 No’lu Saha’da çalıştı. Saat 12.30’da başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, Salih Zafer, Nafican ve Kıvanç takımdan ayrı çalıştı.

Koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. 5’e 2’ye teknik direktör İsmet Taşdemir de katıldı.

Antrenmanın ikinci bölümü tam sahada taktik içerikli çift kale maç şeklinde geçerken, kırmızı-siyahlılar gayet neşeli göründüler.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Hüseyin AŞKIN)