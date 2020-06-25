Çorum FK oyunsal çalışmalara başladı

Çorum Futbol Kulübü günün ilk idmanını sabah gerçekleştirdi. Yine iki grup halinde yapılan antrenmanda ilk grup çalışması saat 09.30’da yapıldı. Grupta yer alan futbolcular istasyon ve core egzersizleri yaptılar. Saat 10.30’da çalışan grup da aynı idman programını uyguladı. Sağ dizinde ağrı hisseden Mert Ilıman tedbir amacıyla çalışmayı yarıda bıraktı.

Günün ikinci antrenmanı ise 17.30’da başladı. Kırmızı-Siyahlılar Cumartesi gününden beri ilk kez tüm takım halinde birlikte çalıştılar. Isınma koşularıyla başlayan antrenman toplu oyunsal çalışmanın ardından kültürfizik hareketleriyle sona erdi.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)