Çorum FK, Onur Kolay’la yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, Onur Kolay’la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilirken, Çorum FK’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Geçen sezon başında Manisa FK’dan Çorum FK’ya 3 yıllığına transfer edilen Onur Kolay, kırmızı-siyahlı formayla 13 resmi maça çıkarken, beklenilen performansın gerisinde kaldı. Devre arasında 2.Lig takımlarından Şanlıurfaspor’a kiralık gönderilen Çorumlu futbolcu, Urfa temsilcisinde kendini buldu. 15 maçta yeşil-sarılı formayı giyen deneyimli oyuncu, 3 gol attı ve takımının ligde kalmasında önemli pay sahibi oldu.

Çorum FK, geçtiğimiz günlerde de, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Hüseyin Bak, Ömer Bozan, Murat Türkkan, Oktay Balcı, Cengiz Ötkün ve Kerem Çağatay’la yollarını ayırmıştı.

(Spor Servisi)

