“Çorum FK önce 1.Lig’e, sonra Süper Lig’e çıkacak”

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, dün beraberinde Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve danışmanı Serkan Güney ile birlikte Ahmet Ahlatcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı’nın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Başkan Fatih Özcan, desteklerinden dolayı Ahmet Ahlatcı’ya teşekkür etti. Ahlatcı’nın desteğinin kendilerine güç verdiğini kaydeden Özcan, Ahmet Ahlatcı ve Ahmet Emin Ahlatcı’ya isimlerinin yazılı olduğu 19 numaralı Çorum FK forması ve teşekkür plaketi verdi.

Nazik ziyareti için Fatih Özcan’a teşekkür eden Ahmet Ahlatcı ise yaptığı konuşmada, Çorum FK’nın yerinin kesinlikle 2.Lig olmadığına vurgu yaparken, “İnanıyorum ki, Çorum FK önce 1.Lig’e, ardından Süper Lig’e çıkacak” dedi.

ÇORUM FK’NIN BAŞKANLIĞNI HERKES YAPAMAZ

Çorum FK’yı yakından takip ettiğini, son olarak Bodrumspor’la oynadığı maçı yurtdışında olması nedeniyle internet yayını üzerinden izlediğini ve takımın şampiyonluk yolunda ilerlemesinin kendisini de mutlu ettiğini kaydeden Ahmet Ahlatcı, “Çorum FK başkanlığını her adamın yapacağını düşünmüyorum. Allah bazı insanlara özel kabiliyet vermiştir. Fatih başkanda da bu özellikleri görüyorum. Ben Fatih Başkan ile 3 sene önce tanıştım. Ben, kendisinin bizi Süper Lig’e çıkaracağını, şampiyon yapacağını gördüğüm için, iş adamı olarak kendim destek olma talebinde bulundum. O günden beri de birlikteyiz.

GELİRLERİN KURUMSALLAŞMASI GEREKİYOR

İnşallah bu sezon şampiyon olup önce 1.Lig’e, sonra da Süper Lig’e çıkacağız. Bu süre zarfında Çorumspor’un gelirlerini kurumsallaştırmak adına çok mücadele ettim. Hiç pes etmiyorum. Benim gibi başkanım da bu konuda büyük bir mücadele veriyor.

Fatih Başkanın kendi şirketlerinden kredi kullanıp Çorum FK’ya harcadığına bizzat şahit oldum. Bu yüzden kendisini takdir ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ben diğer iş adamlarımızı da bu konuda destek olmaya davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler” dedi.

BAŞKANIN KIYMETİNİ BİLELİM

Fatih Özcan’la yaklaşık 3 yıl önce tanıştıklarını ve kendisini son derece başarılı bulduğunu da kaydeden Ahmet Ahlatcı, “Fatih Başkan, Çorum FK’yı şampiyon yapmak için çok uğraşıyor, fedakarlık yapıyor. Çorum halkı böyle bir başkanları olduğu için çok şanslı ve kıymetini bilmemi.

Görüyoruz, okuyoruz, başka illerde kulüplere başkan bulunamıyor. Başkanımızın kıymetini bilelim. Ben, başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

LOCA ÇAĞRISI

Çorum FK’nın maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu’ndaki 17 locanın bugüne kadar 8’si satılırken, 9 loca sahibini bekliyor.

Çorum FK’nın ana sponsoru Ahlatcı Holding’in yönetim kurulu başkanı Ahmet Ahlatcı, loca almaları noktasında iş dünyasına seslendi. Sezon öncesi 50 bin liradan satışa çıkartılan loca fiyatları, ilk yarının ortalarına gelindiği için düştü. Başkan Fatih Özcan, loca fiyatlarının 40 bin lira olduğunu belirtirken, Ahmet Ahlatcı da iş insanlarına loca almaları çağrısında bulundu.

Ahlatcı, “Değerli iş adamlarımız, Çorumspor’umuza destek için bu locaları alın. Emin olun, loca alanlar bir daha bırakamayacak. Çünkü bu localardan maç izlemek çok keyifli. Hep birlikte Çorumspor’umuza destek olalım. İnşallah Çorumspor’umuz layık olduğu yerlere gelecek” şeklinde konuştu.



FORMA VE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, ana sponsorları Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve danışmanı Serkan Güney’le birlikte dün Ahmet Ahlatcı’yı rafinerideki ofisinde ziyaret eden Fatih Özcan, kulübe verdiği desteklerden dolayı Ahmet Ahlatcı’ya teşekkür etti. Özcan, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Emin Ahlatcı’nın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında, Ahmet Ahlatcı ve Ahmet Emin Ahlatcı’ya kulübe sağladıkları katkı nedeniyle isimlerinin yazılı olduğu 19 numaralı Çorum FK forması ve teşekkür plaketi verdi.

‘SÖZ VERDİĞİMİZ HEDEFE ULAŞMAK

İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ’

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, kulübün ana sponsoru Ahmet Ahlatcı'ya gerçekleştirdiği nezaket ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, söz verdiği şampiyonluk hedefine ulaşmak için var güçleri ile çalıştıklarını, bunu da başaracaklarına inandığını söyledi.

Başkan Fatih Özcan, açıklamalarında kısmen şunları söyledi:

"Ziyaretimiz biraz gecikti. Sezon başında kısa bir süre vardı bu süre zarfında ziyaret edemedik. Verdiğiniz destek, güç, cesaret ve vizyonumuzu daha büyük tutabilmemiz adına bizlere açmış olduğunuz yol sebebiyle nezaket ziyaretinde bulunmak istedik. Ziyaret kapsamında kalabalık bir heyet ile gelmek istemedik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın da selamlarını getirdik. Forma ve plaket takdim edelim istedik. Hem de takımımız şuan bir hava yakaladı. Layık olduğumuz ve size söz verdiğimiz hedefe ulaşmak adına var gücümüzle çalışıyoruz.

AHLATCI BİZİ HİÇ GERİ ÇEVİRMEDİ

Buzdağının görünmeyen kısmı var. Çorumlular bunu bilsin istiyorum. Biz bu sezon başında kadro oluştururken Ahmet Ağabeyin Ankara'daki ofisinde günlerce bir araya geldik. O yoğun iş temposunda kendisi bize sık sık zaman ayırdı. Son 3-4 transferimizde devamlı fikir alışverişinde bulunduk. Kendisi bizi bu konuda hiç geri çevirmedi. Değerli vaktini ayırdı.

İNŞALLAH EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞI ŞAMPİYONLUK OLUR

Olay sadece Ahmet Ağabey bizim hesabımıza para gönderiyor, sponsor oluyor ondan sonra takım oluşturuluyor falan değil. O süreçte 7-24 birlikte hareket ettik. Birlikte konuları masaya yatırdık. İnşallah bu emeğimizin karşılığını da şampiyon olarak alırız. İlk hedefimiz 1.Lig. 1.Lig'den sonrasının daha kolay olacağını düşünüyorum.

DAVET EDEN HERKESİN AYAĞINA GİDERİM

Benim soğuk, kibirli ve egolu biri olduğum söyleniyor. Haşa biz kimiz ki, egolu ve kibirli olalım. Ben kimseden gidip isteyemediğim için bu şekilde yargılanıyorum. Ben neden isteyim arkadaş. Ben ortaya bir ürün koyuyorum. Bu ürün sayesinde de kulübün kasasına para sokmaya çalışıyorum. Bunun için de kimsenin ayağına giderek para istemem. Davet edilir, 'gel kardeş, biz de Çorumspor için bir şeyler yapacağız' derler gider gerekeni konuşur, masaya yatırırız.

Ahmet ağabey beni çağırdı koşarak geldim. Şerefle 3 senedir Ahlatcı soy ismini taşıyoruz. İnşallah bunu da kupayla taçlandırmak istiyoruz. Ben Çorum FK için berber, manav veya bakkal kim davet ederse giderim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



(Hüseyin AŞKIN)

