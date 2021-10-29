Çorum FK'nın Etimesgut taktiği belli oldu: ŞUT VE GOL
Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı taktik antrenman ile Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-Siyahlılar dünkü çalışmada şut ve kanat organizasyonları üzerine özel bir çalışma yaptı.
Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da saat 14.00'de gerçekleşen antrenmana sakatlığı devam eden Umut Kaya katılmazken, Murat Yıldırım ve Hasan Küçcük ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde Etimesgut Belediyespor maçının taktiği niteliğinde yarı sahada şut ve kanat organizasyonları üzerine özel bir çalışma yaptı. Bu çalışma esnasında oyuncuların şut yüzdesi kritik Etimesgut Belediyespor maçı öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Çorum FK'da Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.
(Rıfat KARA)
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|17
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|10
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|10
|8
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|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
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|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
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|14
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|9
|14
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|9
|12
|10. Boluspor
|9
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|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|21
|2. Sevilla
|10
|21
|3. Real Betis
|11
|21
|4. Real Sociedad
|10
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Osasuna
|11
|19
|7. Atletico Madrid
|9
|18
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Cádiz
|11
|8
|18. Granada
|9
|7
|19. Levante
|10
|5
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|10
|2