Çorum FK nefes açıyor

Sabah, takıma geç katılan Şaban Yılmaz Genişyürek, Kerem Çağatay ve Kerem Pala düz koşu ve aerobik hareketler yaparken, diğer futbolcular tesislerde dinlendi. Akşam ise futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde ilk grupta yer alan futbolcular 16.30’da sosyal mesafe kuralı çerçevesinde ısınma ve düz koşunun ardından aerobik hareketler yaptılar. İkinci gruptaki futbolcular ise 17.30’da aynı programı uyguladılar.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

TESTLER PERŞEMBE YAPILACAK

Öte yandan Çorum Futbol Kulübü’nden daha önce Pazartesi yapılacağı açıklanan kovid-19 testlerinin Perşembe gününe ertelendiği duyuruldu.

Çorum Futbol Kulübü 93 gün sonra yeniden antrenmanlara başlarken, teknik heyet ve futbolculara henüz kovid-19 testi yapılmadı. Çorum FK yönetimi daha önce Pazartesi günü testlerin yapılacağına dair açıklama yapmıştı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin oynanması veya oynanmaması yönünde kesin kararını açıklamadığı için yapılması gereken testlerin Perşembe gününe ertelendiği açıklandı.

(Spor Servisi)