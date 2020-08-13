Çorum FK nefes açıyor

Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün yaptığı tek antrenmanla başlayan Çorum Futbol Kulübü dünü çift idmanla geçirdi.

Tesislerde günün ilk antrenmanı sabah 06.30’da başladı. İlk gün yapılan antrenmana katılmayan futbolculardan İsmail Şahmalı ve Batuhan Demirel’in de yer aldığı antrenman gruplar halinde düz koşu ve kültürfizik hareketleri şeklinde geçti.

Günün ikinci antrenmanı saat 17.30’da başladı. Yine teknik direktör Bahri Kaya nezaretinde yapılan antrenman düz koşularla başlarken, kültürfizik hareketleri ile sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugünden itibaren topla çalışmalar da yapacak.

STOPER VE ORTA SAHAYA ODAKLANDILAR

Öte yandan, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Genel Koordinatör Ersin Küçükoğlu, şimdilik stoper ve orta saha transferine odaklandıklarını söyledi.

(Rıfat KARA)