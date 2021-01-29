Çorum FK, Murat Türkkan’la anlaştı

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, ara transferin son günlerine girilirken Zonguldak Kömürspor’dan deneyimli orta saha oyuncusu Murat Türkkan’la anlaştı.

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer’den kaleci Erdi Yokuşlu ve kanat-orta saha oyuncusu Ömer Bozan, Bandırmaspor’dan orta saha oyuncusu Hüseyin Bak ve Pendikspor’dan forvet oyuncusu Oktay Balcı’yı (kiralık) kadrosuna katan Çorum FK, dün de Zonguldak Kömürspor’dan 37 yaşındaki Murat Türkkan’la sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşmaya vardı.

Çorum FK, 1 Şubat’ta sona erecek olan ara transfer dönemi bitmeden kadrosuna bir orta saha oyuncusu daha katmak istiyor. Bununla ilgili araştırmaların devam ettiği belirtildi.

MURAT TÜRKKAN KİMDİR?

Çorum FK’nın sezon sonuna kadar anlaştığı Murat Türkkan, 24 Ağustos 1983 İstanbul-Üsküdar doğumlu. Murat Türkkan, futbola 1998’de İstanbul amatör lig takımlarından Anadolu Hisarı İdmanyurdu’nda başladı. 1 yıl sonra 2002’de Bağcılarspor’da profesyonel olan Murat Türkkan, Bağcılar’dan sonra sırasıyla Gebzespor, Fethiyespor, Mamak FK, Tarsus İdmanyurdu, Fethiyespor, Hatayspor, Körfez Futbol Kulübü, Kastamonuspor, Altay, Manisa FK, Fatih Karagümrük, Tuzlaspor, Şile Yıldızspor ve Zonguldak Kömürspor’da oynadı.

Zonguldak Kömürspor’a lig başladıktan sonra Ekim ayı başında transfer olan Murat Türkkan, bu sezon 15 resmi maça çıkarken, 2 gol attı. 6 da sarı kart gören Türkkan, 1 kez cezalı duruma düştü.

469 MAÇ 48 GOL

Murat Türkkan, profesyonel futbolculuk kariyerinde 1.Lig’de 2 maça çıkarken, 1 gol attı. 2.Lig’de tam 378 maç oynayan deneyimli futbolcu 38 gol kaydederken, 3.Lig’de ise 80 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Murat Türkkan, Türkiye Kupası’nda da 9 maçta 1 gol kaydetti.

Deneyimli futbolcu, gazetemizin basıma girdiği saatlerde henüz sözleşme imzalamamıştı.

(Spor Servisi)