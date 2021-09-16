Çorum FK maçını Alpaslan Şen yönetecek
Çorum FK’nın Pazar günü sahasında Sakaryaspor’la oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Trabzon bölgesi hakemlerinden Alpaslan Şen düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Alpaslan Şen’in yardımcılıklarını ise Erzurum bölgesinden Ömer Lütfü Aydın ile Gümüşhane bölgesinden Bülent Korkmaz yapacak. Yine Gümüşhane bölgesinden Şahin Berker ise maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.
Mühendis olan Alpaslan Şen, daha önce Çorum FK’nın 2 maçını yönetti. Çorum FK, Şen’in düdük çaldığı maçlarda, 2016-2017 Sezonunun 11.haftasında konuk ettiği Karacabey Birlikspor’u 4-2 yendiği maçta ve 2017-2018 Sezonunun 29.haftasında, 1 Nisan 2018’de deplasmanda Osmaniyespor’la 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti.
18 EYLÜL CUMARTESİ
H.Trabzon-Niğde Anadolu FK
Selim Özen (Diyarbekir)
Sarıyer-Turgutluspor
Eren Gökmen (Zonguldak)
19 EYLÜL PAZAR
Çorum FK-Sakaryaspor
Alpaslan Şen (Trabzon)
Silahtaroğlu Vanspor-Diyarbekirspor
Ferhan Kestanlıoğlu (İzmir)
Bayburt Özel İdare-Serik Belediyespor
Demokrat Özgür Güneş (Ankara)
Sivas Belediye-Kahramanmaraşspor
Ayberk Demirbaş (İzmir)
İnegölspor-Etimesgut Belediyespor
Berkan Çetin (Isparta)
Bodrumspor-Ergene Velimeşespor
Veli Karakaya (Uşakspor)
Somaspor-Afjet Afyonspor
Yusuf Ziya Gündüz (Sivas)
Ankaraspor-Adıyaman 1954 Spor
Lütfullah Aslan (Diyarbakır)
(Hüseyin AŞKIN)