Çorum FK maçını Alpaslan Şen yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Trabzon bölgesi hakemlerinden Alpaslan Şen düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Alpaslan Şen’in yardımcılıklarını ise Erzurum bölgesinden Ömer Lütfü Aydın ile Gümüşhane bölgesinden Bülent Korkmaz yapacak. Yine Gümüşhane bölgesinden Şahin Berker ise maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Mühendis olan Alpaslan Şen, daha önce Çorum FK’nın 2 maçını yönetti. Çorum FK, Şen’in düdük çaldığı maçlarda, 2016-2017 Sezonunun 11.haftasında konuk ettiği Karacabey Birlikspor’u 4-2 yendiği maçta ve 2017-2018 Sezonunun 29.haftasında, 1 Nisan 2018’de deplasmanda Osmaniyespor’la 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti.

18 EYLÜL CUMARTESİ

H.Trabzon-Niğde Anadolu FK

Selim Özen (Diyarbekir)

Sarıyer-Turgutluspor

Eren Gökmen (Zonguldak)

19 EYLÜL PAZAR

Çorum FK-Sakaryaspor

Alpaslan Şen (Trabzon)

Silahtaroğlu Vanspor-Diyarbekirspor

Ferhan Kestanlıoğlu (İzmir)

Bayburt Özel İdare-Serik Belediyespor

Demokrat Özgür Güneş (Ankara)

Sivas Belediye-Kahramanmaraşspor

Ayberk Demirbaş (İzmir)

İnegölspor-Etimesgut Belediyespor

Berkan Çetin (Isparta)

Bodrumspor-Ergene Velimeşespor

Veli Karakaya (Uşakspor)

Somaspor-Afjet Afyonspor

Yusuf Ziya Gündüz (Sivas)

Ankaraspor-Adıyaman 1954 Spor

Lütfullah Aslan (Diyarbakır)

(Hüseyin AŞKIN)

