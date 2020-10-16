Çorum FK maçında kırmızı kart gören Afyonsporlu Onur Ramazan Toprak’a 4 maç!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Onur Ramazan Toprak’a ihraç öncesinde hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçtan men ve 3 bin lira para cezası, ihraç sonrası hakaretleri nedeniyle de 3 maçtan men ve 3 bin lira para cezası verdi.

PFDK, aynı maçta Afjet Afyonspor Kulübü’ne de yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6 bin lira para cezası kesti.

(Spor Servisi)