Çorum FK maçında kırmızı kart gören Afyonsporlu Onur Ramazan Toprak’a 4 maç!
Çorum Futbol Kulübü’nün 10 Ekim’de sahasında Afjet Afyonspor’la oynadığı ve 1-1 biten maçın 74.dakikasında oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinden kırmızı kart gören Afjet Afyonsporlu futbolcu Onur Ramazan Toprak men ve para cezasına çarptırıldı.
Spor 16.10.2020, 16:51
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Onur Ramazan Toprak’a ihraç öncesinde hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçtan men ve 3 bin lira para cezası, ihraç sonrası hakaretleri nedeniyle de 3 maçtan men ve 3 bin lira para cezası verdi.
PFDK, aynı maçta Afjet Afyonspor Kulübü’ne de yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6 bin lira para cezası kesti.
(Spor Servisi)
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