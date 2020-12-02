Çorum FK maç başına neredeyse 2 gol yiyor

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, ligin geride kalan 18 haftalık periyodunda 8 maç oynarken, bu maçlarda attığı gol sayısı yediği gol sayısının altında kaldı.

Ligde 2.haftayı bay geçen, covid-19 test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısının çokluğu nedeniyle 3 maçı da ertelendiği için 12 haftada 8 maç oynayabilen Çorum Futbol Kulübü 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak 8 puan topladı. Bu maçlarda 13 gol atan Çorum Futbol Kulübü kalesinde ise 15 gol gördü.

SADECE 1 MAÇTA GOL YEMEDİ

Yediği basit goller nedeniyle önemli puan kayıpları yaşayan ve bu yüzden zirvenin 26 puan gerisine düşen Çorum Futbol Kulübü, kalesini sadece sahasında 4-0 kazandığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçında kapatabildi. Kırmızı-siyahlılar buna karşılık 8 maçın 6’sında skor bulurken, sadece deplasmanda 3-0 kaybettikleri Kocaelispor ve 1-0 yenildikleri Ergene Velimeşespor maçında fileleri havalandıramadılar.

Çorum Futbol Kulübü’nün maç başına attığı gol ortalaması 1,625, yediği gol ortalaması ise 1,875 olarak gerçekleşti.

H.HÜSEYİN AKINAY 13 GOL YEDİ

Kadrosunda 3 kaleci bulunan Çorum Futbol Kulübü’nde en çok golü Hasan Hüseyin Akınay yedi. 7 maçta 585 dakika süre alan Hasan Hüseyin Akınay kalesinde tam 13 gol gördü. İç sahada 3-2 kaybedilen Ankara Demirspor maçının 46.dakikasında Hasan Hüseyin’in yerine oyuna giren ve toplamda 45 dakika süre alan Deniz Çörtlen hiç gol yemezken, bu sezon ligde ilk kez Pazar günkü Anagold 24 Erzincanspor maçında kaleye geçen Onur Tekin kalesinde 2 gol gördü.

(Spor Servisi)