Çorum FK lige odaklandı

Dün Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana Mikail Albayrak dışında tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleri ve düz koşular ile başlayan antrenman dayanıklılık çalışması ile devam etti. Son bölümde Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu dar alanda kısa pas oyunu oynatırken, bu çalışma esnasında hata yapan oyuncuları sık sık uyarmayı da ihmal etmedi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)