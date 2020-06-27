Çorum FK lige odaklandı
TFF’nin ligleri yeniden oynatma kararının ardından Çorum Futbol Kulübü tamamen lig maçlarına odaklandı. Bu doğrultuda teknik heyet antrenman temposunu artırmayı planlıyor.
Spor 27.06.2020, 00:56
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Dün Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana Mikail Albayrak dışında tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleri ve düz koşular ile başlayan antrenman dayanıklılık çalışması ile devam etti. Son bölümde Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu dar alanda kısa pas oyunu oynatırken, bu çalışma esnasında hata yapan oyuncuları sık sık uyarmayı da ihmal etmedi.
Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
(Spor Servisi)
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