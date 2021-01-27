Çorum FK liderin konuğu

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk maçında bugün lider Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Sezonun ilk yarısını 26 puanla 9.sırada tamamlayan Çorum Futbol Kulübü, ara transfer döneminde kadrosunu Sarıyer’den kaleci Erdi Yokuşlu ve Orta saha-kanat oyuncusu Ömer Bozan, Bandırmaspor’dan orta saha oyuncusu Hüseyin Bak ve Pendikspor’dan forvet oyuncusu Oktay Balcı ile güçlendirirken, bugünkü zorlu maçta puan ya da puanlar alıp ikinci yarıya moralli başlamayı hedefliyor.

Manisa’ya 2 gün önceden giden ve maç öncesi son idmanını dün yapan Çorum FK’da önemli eksikler bulunuyor. 7’şer gollü Kaptan Umut Kaya ve Cengiz Ötkün kart cezalısı, Nafican Yardımcı Ümit Milli Takım kampında yer aldığı için, Mehmet Sedef de sakatlığı nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek.

İlk yarıyı 48 puanla lider tamamlayan Manisa FK da ara transferde kadrosuna Etimesgut Belediyespor’dan sağ bek Alaettin Batuhan Tur ve orta saha Mikail Koçak, 68 Aksaray Belediyespr’dan sağ bek Muhammet Taha Şahin ve Ankara Demirspor’dan Okan Eken’i kattı. Siyah-beyazlılarda rahatsızlığı devam eden 8 gollü forvet oyuncusu Serdar Deliktaş takımdaki yerini alamayacak.

Çorum FK ile Manisa FK arasında bugün Manisa Mümin Özkasap Spor Tesislerinde oynanacak maçı Mardin bölgesi hakemlerinden Yunus Dursun yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Yunus Dursun’un yardımcılıklarını ise Şanlıurfa bölgesinden Çetin Öncel ile Batman bölgesinden Mustafa Yüksel yapacak. Muş bölgesinden Gürkan Tanoğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)