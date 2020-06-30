Çorum FK kuvvet depoladı

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde gerçekleşen günün ilk antrenmanı salonda 2 grup halinde, ikinci antrenman ise akşam Tesisler 1 No'lu sahada yapıldı. Salonda gerçekleşen çalışmalarda Kırmızı-Siyahlı futbolcular denge ve kuvvet çalışması yaptı. Saat 17.30'da gerçekleşen günün son antrenmanı ise ısınma ve dayanıklılık koşuları ile başlarken, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde 3 kaleli oyun oynayan Kırmızı-Siyahlılar aerobik esneme hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum Futbol Kulübü'nde hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)