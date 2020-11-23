Çorum FK kupa maçına çıkamıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de vaka sayısının her geçen gün arttığı koronavirüs salgınının mağdur takımlarından Çorum Futbol Kulübü, yarın Altınordu FK ile deplasmanda oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçına çıkamıyor.

Çorum Futbol Kulübü’nden, Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur imzasıyla yapılan açıklamada, 17 futbolcunun karantinasının devam etmesi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu oyuncuların akreditelerini yapmaması nedeniyle Altınordu maçına çıkılamayacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:“7-8 Kasım tarihlerinde yapılan Covid-19 test sonuçlarından dolayı Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Sancaktepe FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor maçlarımız ileri bir tarihte oynanmak üzere ertelenmişti.

11-18 Kasım tarihlerinde yapılan diğer test sonuçlarından dolayı 24 kişilik futbolcu kadromuzdan 17’sinin karantina süreci devam etmekte olup, TFF’nin karantinada olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebi ile 25.11.2020 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur müsabakası olan Altınordu FK maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz.

Amacımız, karantinası devam eden oyuncularımızın gerek tedavilerini, gerekse bireysel antrenmanlarını aksatmadan 29.11.2020 tarihinde Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta karşılaşacağımız Anagold 24 Erzincanspor maçına en az eksikle çıkmaktır.”

Yarınki maçta sahada yer alamayacak olan Çorum Futbol Kulübü 3-0 hükmen yenik sayılacak ve böylece 3.turunda Eyüpspor’u 3-0’lık skorla elediği Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmiş olacak.

(Spor Servisi)