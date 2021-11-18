Çorum FK kenetlendi

Sakat ve cezalı futbolcuların yokluğuna rağmen aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk iddiasını güçlü şekilde sürdüren Çorum FK, Pazar günü Ankaraspor’la sahasında oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Somaspor maçında sakatlanan Abdülhamit’in sezonu kapatması üzüntüye neden olurken, takım da şampiyonluk için tek yumruk olup kenetlendi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Ankaraspor maçının hazırlıklarını dün saat 13.00’te Tesisler 1 No’lu Saha’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Abdülhamit, Kıvanç ve Muhammet Fettahoğlu’nun katılmadığı antrenmanda, Salih Zafer, Mertcan ve Seçkin takımdan ayrı çalıştı. Mehmet Gürkan, Berkay Can ve Muhsin ve Burak ise salon çalışması yaptı.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde ısınma ile başlayan antrenman, çabuk kuvvet çalışmasıyla devam etti. Teknik patron Ahmet Yıldırım, çabuk kuvvetten sonra dar alanda pas çalışması yaptırırken idman kontrol pas ve ardından üç pasa döndü. 12 futbolcuyla yapılan antrenman, serbest oyunla sona erdi.

Çorum FK, bugün yapacağı antrenmanla Ankaraspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Hüseyin AŞKIN)

