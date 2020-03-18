Çorum FK kazanmayı unuttu

Son olarak deplasmanda Afjet Afyonspor’a 3-0 yenilen Çorum Futbol Kulübü’nün galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta sezona süper bir başlangıç yapan ve ilk yarıyı 31 puanla 4.sırada kapatan Çorum Futbol Kulübü, ikinci yarıda ise adeta kabusu yaşıyor. Kırmızı-Siyahlılar, sezonun ikinci yarısında oynadıkları 11 maçta sadece 5 puan toplayabildiler ve bunun neticesinde 11.sıraya kadar gerilediler.

8 maçında galibiyet yüzü göremeyen Çorum Futbol Kulübü, son galibiyetini 26 Ocak’ta Gümüşhanespor’u deplasmanda 4-1 yenerek aldı. Kırmızı-Siyahlılar, Gümüşhanespor maçından sonra çıktıkları 8 karşılaşmada 2 beraberlik, 6 yenilgi aldılar. Çorum FK, bu maçlarda sahasında Zonguldak Kömürspor’la 2-2, Hekimoğlu Trabzon’la 0-0 berabere kalırken, Sancaktepe’ye 2-0, Pendikspor’a 3-2, Başkent Akademi’ye 2-1, Hacettepespor’a 2-1, Tarsus İdmanyurdu’na 3-0, Afjet Afyonspor’a ise yine 3-0 yenildi.

(Hüseyin AŞKIN)

ÇORUM FK’NIN

SON 8 MAÇI

Sancaktepe…….0-2

Pendikspor (D) ..2-3

Zonguldak……..2-2

Başkent (D)…...1-2

Hacettepe……...1-2

Tarsus İ.Y. (D)…0-3

H.Trabzon……...0-0

Afyonspor (D) …0-3