Çorum FK kaptanı Umut Kaya; ‘Taraftarımız bize inansın’

Sarıyer ile oynanacak kritik maç öncesi Çorum FK kaptanı Umut Kaya açıklamalarda bulundu. Bayburt deplasmanından zor da olsa 3 puanla döndüklerini ifade eden tecrübeli futbolcu, sakat oyuncularının fazlalığı zaman zaman kendilerini sıkıntıya soktuğunu ifade etti. Bayburt maçı öncesi Bülent Hoca'nın vefatından çok etkilendiklerini de vurgulayan Kaya, "Bu ölüm haberi bizi çok olumsuz yönde etkiledi. Buna rağmen Bayburt karşısında zorlanmamıza rağmen kazanmasını bildik. Şampiyonluk yolunda bu tip zor maçlar olacak. Büyük takımsan eğer böyle maçları kazanmak zorundasın.

Şimdi tamamen Sarıyer maçına odaklandık. Sarıyer maçı da zor geçecek. Çorum'da ki maç atmosferini rakipler buraya bilerek geliyor. Bu atmosfer rakiplerimizi de havaya sokuyor. Bir de akşam maçı olması futbolcuları ekstra motive ediyor.

Ben Çorum FK kaptanı olarak takım arkadaşlarıma Sarıyer karşısında güveniyorum. Biz Sarıyer'den daha kaliteli takımız. Taraftarımızın gücü ile bu maçı kazanacağımıza yürekten inanıyorum.

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle taraftarsız bir sezon geçirdik. İyi bir performans ortaya koyduğum sezonda maalesef taraftarın önünde oynayamadım. Bu sezon da ilk kez taraftarımızın karşısına çıkacağım. Sağolsunlar bana çok özel ilgi gösterip onurlandırıyorlar. Bende Çorum FK'ya vereceğim katkı ile onları mutlu etmek istiyorum. Taraftardan tek ricam, bizi 90 dakika boyunca desteklesinler. Maçın sonun düdüğüne kadar beklesinler. Biz futbolcu olarak eleştiriye açığız zaten. Maç içinde istemedikleri bir durum olduğu zaman sabırla desteklesinler. Sonuçta lig uzun bir maraton. Bu maratonda mutlu sona ulaşacağımıza biz inanıyoruz, onlar da inansın" ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

