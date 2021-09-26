Çorum FK kan kaybediyor: 0-0

STAT: Turgutlu 7 Eylül

HAKEMLER: Enver Aydın, Enes Biroğlu, Onur Gülter

4.HAKEM: Abdulbaki Ayyıldız

TURGUTLUSPOR: Numan, Mahmut, Özgür (Dk.75 Berat ) Ozan İsmail (Dk.27 Semih), Emre, Sarper (Dk.87 Mutlu), Marvin, Hakan (Dk.75 Serhat), Burak, Nuri, Hamit (Dk.75 Berk)

YEDEKLER: Ozan Can, Okan, Mutlu, Yiğit Utku, Burak Osman

TEKNİK SORUMLU: Kazım Akgün

ÇORUM FK: H.Hüseyin, Serkan, İsmet, Abdulhamit, Berkay Can (Dk. 64 Sefa Akın), Hasan (Dk. 57 Mikail), H.İbrahim, Muhsin, Mehmet Gürkan (Dk.57 Sabrican), Murat Yıldırım (Dk. 90+1 Kerem), Batuhan

YEDEKLER: Erdi, Mertcan, Emre, Kürşat

TEKNİK SORUMLU: Ahmet Yıldırım

GOL: Yok

KIRMIZI KART: Dk. 23 Batuhan (Çorum FK)

SARI KARTLAR: SARI KARTLAR: Özgür, Emre, Hamit, Nuri (Turgutluspor), Abdulhamit, Berkay (Çorum FK)

2.Lig Kırmızı Grup’ta, “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 4.haftanın açılış maçında konuk olduğu Turgutluspor’la 0-0 berabere kalarak çok önemli 2 puan daha kaybetti.

Cumartesi günü Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda oynanan ve Bursa bölgesi hakemlerinden Enver Aydın’ın yönettiği maçın 23.dakikasında Batuhan Er’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Çorum FK, skoru lehine çevirecek golü bir türlü bulamadı. Evsahibi ekibin zaman zaman etkili olduğu anlarda kaleci Hasan Hüseyin gole geçit vermedi.

Başladığı gibi golsüz biten maçın ardından Çorum FK puanını 6’ya yükseltmesine rağmen ilk 4 haftadaki puan kaybı da yine 6 oldu. İlk 3 maçını kaybeden Turgutluspor ise ilk puanını aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 10:Turgutluspor gole yaklaştı. Burak’ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sarper’in yerden sert vuruşundan top direği sıyırarak yan filede kaldı.

DAKİKA 14: Çorum FK atağında, İsmet’in sol taraftan ceza alanına ortasında Batuhan’ın vole vuruşunda top kaleci Numan’da kaldı.

DAKİKA 23: Çorumspor FK 10 kişi kaldı. Bu dakikada, sarı kartı bulunan Batuhan Er, hakeme şiddetli itirazlarından dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

DAKİKA 39: Turgutluspor tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta, Hakan’ın ara pasıyla ceza sahasına sokulan Sarper’in vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 47: Çorum FK ikinci yarıya etkili başladı. Hasan’ın pasında Serkan, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, sert vuruşunda kaleci Numan gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 51: Çorum FK savunmasında İsmet’in geri pasında Sarper araya girdi, aşırtma vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin’i geçemedi.

DAKİKA 59: Turgutluspor gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Marvin’in pasında Emre yerden sert vurdu, kaleci Hasan Hüseyin’in müdahalesiyle direğe çarpan top oyun alanına döndü.

DAKİKA 88: Turgutluspor atağı soldan gelişti. Sarper’in yerden ceza sahasına gönderdiği topa Berat sert vurdu, top yan direği sıyırarak auta çıktı.

DAKİKA 90+5: Bu kez Çorum FK gole yaklaştı. Mikail’in kullandığı serbest vuruşta, köşeye giden topu kaleci Numan güzel bir refleksle kurtardı.

(Hüseyin AŞKIN)